الخطوط السعودية تجدد التذكير بشرطين عند السفر على الرحلات الداخلية

الرياض - محمد عبدالله - جددت الخطوط السعودية، التذكير بشروط السفر على الرحلات الداخلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «مقيم وأريد السفر داخل المملكة من جدة إلى الرياض هل أحتاج BCR أم لا؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «بناءً على توجيهات الجهة المختصة بخصوص السفر على الرحلات الداخلية فلن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر ومنطقة الدخول إلى الطائرات إلا من خلال استخدام تطبيق (توكلنا) وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق (محصن / لم تثبت إصابته)».

وأضاف: «يتم تحديث المعلومات بناء على المعلومات المتلقاة من قبل الجهات المختصة، كما يرجى التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر».

وواصل: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا يرجى زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

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