«الشؤون الإسلامية» توزع 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله

الرياض - محمد عبدالله - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة «ظل ووقاية 2» أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.

وتستهدف المبادرة «ظل ووقاية» في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.

بينما وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 60 ألف مظلة اليوم الأربعاء على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام، ضمن مبادرة «هديتي مظلتي».

وتهدف هذه المبادرة إلى حماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم طواف الإفاضة، وإلى حماية العاملين من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة خلال خدمتهم، بالإضافة لحماية رجال الأمن والصحة والمتطوعين سواء داخل المسجد الحرام أو في ساحاته.

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