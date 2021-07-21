ترميز إلكتروني لتعريف النساء بنسك الحج

وفرت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية برئاسة شئون الحرمين خدمة الترميز الإلكتروني لقاصدات المسجد الحرام، تتضمن تعريفهن بنسك الحج بعدة لغات.

شاركت منسوبات الوكالة التطويرية النسائية في خدمة القاصدات بجميع المراحل، بدءًا من الطواف حتى مصلى الركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم وانتهاءً بالمسعى في الصفا والمروة.

وبيّنت الوكيلة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية، الدكتورة نورة الذويبي، أن الوكالة استقبلت وفود القاصدات وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن مسارات محققة للتباعد الجسدي، لتسهيل أداء نسكهن بيسر وسهولة.