السجن والتشهير والغرامة لمخالف نقل حجاج بدون تصريح

‏قالت الجوازات إنها أصدرت قرارًا إداريًا بحق مخالف بالتشهير والسجن لمدة 15 يومًا، ودفع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، لنقله 4 أشخاص غير مصرّح لهم بالحج.

يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة، تعمل على مدار الساعة على تطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.