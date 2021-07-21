العبدالعالي: مواكب الحج تسير بنجاح

وأوضح: «الخطة الصحية والعوامل والإجراءات الاحترازية، من خدمات ومواكب الحج، في كل مراحل المناسك تسير - ولله الحمد - بنجاح، ومتفائلين أن تتم وتستكمل مع بقية المناسك بخير، وتكتمل الصورة بنجاح كامل لحج هذا العام».
وأضاف «العبدالعالي»: «كل الأمور تدعونا للتفاؤل، وأن نكون مستبشرين. النصائح الموجهة لحجاج بيت الله الحرام بكل اللغات، والقادة الصحيون معهم دائما يوجهونهم بها، أهمها التباعد ولبس الكمامات وتعقيم اليدين، وعدم لبس أي شىء ينقل العدوى، وغيرها من الاحترازات المعروفة، لمواجهة «كورونا»، والأمراض التنفسية تحديدا، وكلها متـأكدة في حج هذا العام. نتمنى للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا».
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