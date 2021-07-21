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العبدالعالي: مواكب الحج تسير بنجاح

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، لـ«دوت الخليج» أن الخطة والإجراءات الصحية تسير وفق ما خطط لها إلى الآن.

وأوضح: «الخطة الصحية والعوامل والإجراءات الاحترازية، من خدمات ومواكب الحج، في كل مراحل المناسك تسير - ولله الحمد - بنجاح، ومتفائلين أن تتم وتستكمل مع بقية المناسك بخير، وتكتمل الصورة بنجاح كامل لحج هذا العام».

وأضاف «العبدالعالي»: «كل الأمور تدعونا للتفاؤل، وأن نكون مستبشرين. النصائح الموجهة لحجاج بيت الله الحرام بكل اللغات، والقادة الصحيون معهم دائما يوجهونهم بها، أهمها التباعد ولبس الكمامات وتعقيم اليدين، وعدم لبس أي شىء ينقل العدوى، وغيرها من الاحترازات المعروفة، لمواجهة «»، والأمراض التنفسية تحديدا، وكلها متـأكدة في حج هذا العام. نتمنى للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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