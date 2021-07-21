تحويل مبادرة حج ذوي الإعاقة إلى مركز مؤسسي

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أهمية إيجاد مركز يقوم على خدمة الحجاج من ذوي الإعاقة الحركية في السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال زيارته مخيم حج ذوي الإعاقة بمشعر «منى»، ضمن مبادرات وزارة الحج والعمرة، وبمشاركة عدة وزارات وجهات.

التقى «مشاط»، خلال الزيارة، عددا من الحجاج من ذوي الإعاقة الذين تشرفوا بتأدية الحج، وعبروا له عن سعادتهم الغامرة بتأدية فريضة الحج.

ولفت نائب وزير الحج والعمرة لتبني الوزارة تحويل فكرة المبادرة إلى مركز مؤسسي، يقدم خدمات لفئة ذوي الإعاقة الحركية سنويا بقاموس ومعايير محددة لحج ذوي الإعاقة.