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شكرا لقرائتكم 1374 حالة حرجة في السعودية والرياض تسجل 302 إصابة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
1374 حالة حرجة في السعودية والرياض تسجل 302 إصابة جديدة
إجمالي حالات الإصابة يرتفع لـ 513284 حالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1024) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (494,264) حالة.
عدد الحالات النشطة:
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (10905) حالات، من بينها (1374) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (513284) حالة، توفي منهم (8115) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة:
كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1142) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:
الرياض 302، مكة المكرمة 188، الشرقية 176، عسير 143، جازان 69، القصيم 59، المدينة المنورة 49.
كما سجلت باقي المناطق إصابات متفاوتة حسب الجدول التالي:
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