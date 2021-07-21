، "إغاثي الملك" يسلّم مساعدات طبية لبوركينا فاسو لمكافحة كورونا ،

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات طبية تشمل أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية ووقائية لجمهورية بوركينا فاسو لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبد الرحمن الدوسري لوزير الصحة البوركيني البروفيسور شارلمان ويدراغو في العاصمة واغادوغو.
وأوضح الدوسري أن هذه المساعدة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على مساعدة جمهورية بوركينا فاسو والوقوف مع الحكومة والشعب البوركيني الصديق في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
من جانبه، أعرب وزير الصحة البوركيني باسم رئيس الجمهورية روك مارك كريستيان كابوري عن خالص شكره وتقديره للمملكة وقيادتها على الجهود المميزة التي تقدمها لبلاده لدعم جهودها وإمكانياتها، مضيفاً أن هذه المساعدات ستساعد دون شك في تحسين جودة الخدمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.
"إغاثي الملك" يسلّم مساعدات طبية لبوركينا فاسو لمكافحة كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-21
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات طبية تشمل أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية ووقائية لجمهورية بوركينا فاسو لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبد الرحمن الدوسري لوزير الصحة البوركيني البروفيسور شارلمان ويدراغو في العاصمة واغادوغو.
وأوضح الدوسري أن هذه المساعدة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على مساعدة جمهورية بوركينا فاسو والوقوف مع الحكومة والشعب البوركيني الصديق في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
من جانبه، أعرب وزير الصحة البوركيني باسم رئيس الجمهورية روك مارك كريستيان كابوري عن خالص شكره وتقديره للمملكة وقيادتها على الجهود المميزة التي تقدمها لبلاده لدعم جهودها وإمكانياتها، مضيفاً أن هذه المساعدات ستساعد دون شك في تحسين جودة الخدمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
03:59 PM
لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار الفيروس
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات طبية تشمل أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية ووقائية لجمهورية بوركينا فاسو لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبد الرحمن الدوسري لوزير الصحة البوركيني البروفيسور شارلمان ويدراغو في العاصمة واغادوغو.
وأوضح الدوسري أن هذه المساعدة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على مساعدة جمهورية بوركينا فاسو والوقوف مع الحكومة والشعب البوركيني الصديق في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
من جانبه، أعرب وزير الصحة البوركيني باسم رئيس الجمهورية روك مارك كريستيان كابوري عن خالص شكره وتقديره للمملكة وقيادتها على الجهود المميزة التي تقدمها لبلاده لدعم جهودها وإمكانياتها، مضيفاً أن هذه المساعدات ستساعد دون شك في تحسين جودة الخدمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.
، "إغاثي الملك" يسلّم مساعدات طبية لبوركينا فاسو لمكافحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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