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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتًا وتعقيمهما في منطقة الرياض بعد ثبوت حالتين مصابتين بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 165 يومًا، 1875 مسجدًا؛ حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبيّنت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.
ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 03:58 PM
بعد تعقيمهما.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت اللهالشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين في منطقة الرياض
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتًا وتعقيمهما في منطقة الرياض بعد ثبوت حالتين مصابتين بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 165 يومًا، 1875 مسجدًا؛ حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبيّنت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.
ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
، الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين في منطقة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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