محمد بن مسعود - الدمام - لمدة "15" يومًا ودفع غرامة مالية مقدارها "40,000" أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارًا إداريًّا بحق سالم بن دخيل الله معيض الربيعي، بالتشهير، والسجن لمدة "15" يومًا، ودفع غرامة مالية مقدارها "40,000" ريال، لنقله "4" أشخاص غير مصرّح لهم بالحج. 21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 03:52 PM لمدة "15" يومًا ودفع غرامة مالية مقدارها "40,000" "الجوازات": السجن والغرامة لمواطن نقل 4 أشخاص غير مصرّح لهم بالحج "الجوازات": السجن والغرامة لمواطن نقل 4 أشخاص غير مصرّح لهم بالحج أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارًا إداريًّا بحق سالم بن دخيل الله معيض الربيعي، بالتشهير، والسجن لمدة "15" يومًا، ودفع غرامة مالية مقدارها "40,000" ريال، لنقله "4" أشخاص غير مصرّح لهم بالحج. الكلمات المفتاحية ، "الجوازات": السجن والغرامة لمواطن نقل 4 أشخاص غير مصرّح لهم بالحج ،

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