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كثفت المديرية العامة للدفاع المدني توعيتها لحجاج بيت الله الحرام والقائمين على خدمتهم، وذلك توفير الأمن والسلامة لهم وتجنب المخاطر بشتى أشكالها وأنواعها.
واستهدفت التوعية الوقائية للحجاج والعاملين على خدمتهم، بلغات عدة ضمن خطة شاملة ومتكاملة؛ شملت إرشادات لضيوف الرحمن للمحافظة على سلامتهم من خلال مختلف الوسائل المتاحة في مقارّ إقامتهم، مثل الشاشات والدوائر التلفزيونية، والهواتف المتنقلة، واللوحات الإرشادية.
وأكدت المديرية تنفيذ الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحرائق في مقرات إقامة الحجاج ، وتكثيف الجولات الإشرافية على المساكن والمخيمات، ومواقع العاملين على خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر والعاصمة المقدسة طوال موسم الحج، والتأكد من تنفيذ الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، وإزالة مسببات الحوادث، لتحقيق أقصى درجات السلامة والوقاية لحجاج بيت الله الحرام وتحقيق بيئة آمنة أثناء أدائهم نسكهم.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 02:53 PM
لتوفير الأمن والسلامة لهم وتجنب المخاطر بشتى أشكالها وأنواعهاالدفاع المدني يكثف برامج التوعية للحجاج والقائمين على خدمتهم
كثفت المديرية العامة للدفاع المدني توعيتها لحجاج بيت الله الحرام والقائمين على خدمتهم، وذلك توفير الأمن والسلامة لهم وتجنب المخاطر بشتى أشكالها وأنواعها.
واستهدفت التوعية الوقائية للحجاج والعاملين على خدمتهم، بلغات عدة ضمن خطة شاملة ومتكاملة؛ شملت إرشادات لضيوف الرحمن للمحافظة على سلامتهم من خلال مختلف الوسائل المتاحة في مقارّ إقامتهم، مثل الشاشات والدوائر التلفزيونية، والهواتف المتنقلة، واللوحات الإرشادية.
وأكدت المديرية تنفيذ الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحرائق في مقرات إقامة الحجاج ، وتكثيف الجولات الإشرافية على المساكن والمخيمات، ومواقع العاملين على خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر والعاصمة المقدسة طوال موسم الحج، والتأكد من تنفيذ الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، وإزالة مسببات الحوادث، لتحقيق أقصى درجات السلامة والوقاية لحجاج بيت الله الحرام وتحقيق بيئة آمنة أثناء أدائهم نسكهم.
، الدفاع المدني يكثف برامج التوعية للحجاج والقائمين على خدمتهم ،
المصدر : الخليج 365
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