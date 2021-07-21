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شكرا لقرائتكم تعرف على حالة الطقس في مكة والمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21
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تعرف على حالة الطقس في مكة والمشاعر المقدسة
اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية
متابعات الخليج 365 - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحواً على مكة المكرمة وغائماً جزئياً على المشاعر المقدسة.
درجة الحرارة في مكة
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 31 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر، فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 30, ومزدلفة 31.
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