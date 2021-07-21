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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21
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الشؤون الإسلامية توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن
سيتم توزيعها طيلة أيام الحج
متابعات الخليج 365 - واس
وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة “ظل ووقاية 2” أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.
أهداف مبادرة ظل ووقاية
وتستهدف المبادرة “ظل ووقاية” في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.
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