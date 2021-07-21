السعودية | معارض إثرائية تتوسط المشاعر المقدسة

شكرا لقرائتكم معارض إثرائية تتوسط المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جذبت معارض إثرائية مقامة في المشاعر المقدسة حجاج بيت الله الحرام، ولأول مرة في تاريخ المشاعر المقدسة، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة وجمعية هدية الحاج والمعتمر، معرض الصخرات في مشعر عرفات، ومعرض "ما بين ثبير والصابح" في مشعر منى.

الرئيس التنفيذي لشركة كدانة حاتم مؤمنة قال في تصريح لـ"العربية.نت": إن المعرض يهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن، من خلال بث مواد رقمية عن كل مشعر، وصور ومعلومات تفصيلية عن معالم المشاعر المقدسة.

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في حين أوضح مدير عام جمعية هدية منصور العامر، أن المعرض يحتوي على 10 أركان وهي "قصة المشعر، وملوك في خدمة الحجاج، واللقاء الأول، وستون ألفا من السماء، والمساجد التاريخية، آبار منى، وجبال منى، وذاكرة التاريخ، واركض برجلك، والحاضر المشرق"، ويوجد في المعارض لوحات رقمية لأفلام تعكس تطور المشاعر المقدسة خلال مئة عام.

إثراء المعرفة للحجاج عن طريق المعرض

وأفاد أنه تم اليوم تدشين معرض "ما بين ثبير والصابح" وهما الجبلان الشرقي والغربي اللذان يقع بينهما وادي منى، وفور انطلاق المعرض بدأ حجاج بيت الله الحرام رجالا ونساء في زيارة المعرض، والتعرف على أركانه التاريخية، وعن الحاضر المشرق للمشاعر المقدسة.

وأضاف العامر: "معرض الصخرات بعرفات الذي استضافته حملة الراقية في 24 ركناً، يحوي كافة المعلومات الإثرائية عن مشعر عرفات باللغتين العربية والإنجليزية، مع وجود باركود رقمي يمكن من خلاله زيارة المعرض افتراضياً، فكدانة وهدية يسعيان إلى هدف واحد، وهو الرقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن طيلة الرحلة الإيمانية لأداء مناسك الحج.