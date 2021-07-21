، الصحة العالمية: هدفنا تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022 ،

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قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن هدف المنظمة الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022.
وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدًّا من الأمراض؛ ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف. يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا".
وشدد على أن كل الأمور الضرورية، تتوفر لإنقاذ حياة البشر. وقال: "هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل. وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي. نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء. ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر؛ سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات".
وأكد أنه لتحقيق ذلك، "يجب تنفيذ تدابير عاجلة؛ لكن تجري حاليًا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب إجراءات غير مسبوقة".
الصحة العالمية: هدفنا تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-21
قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن هدف المنظمة الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022.
وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدًّا من الأمراض؛ ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف. يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا".
وشدد على أن كل الأمور الضرورية، تتوفر لإنقاذ حياة البشر. وقال: "هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل. وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي. نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء. ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر؛ سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات".
وأكد أنه لتحقيق ذلك، "يجب تنفيذ تدابير عاجلة؛ لكن تجري حاليًا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب إجراءات غير مسبوقة".
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
10:25 AM
رئيس المنظمة: لا يوجد لقاح لفيروسات كثيرة.. ولكن مع كورونا الأمر مختلف
قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن هدف المنظمة الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022.
وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدًّا من الأمراض؛ ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف. يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا".
وشدد على أن كل الأمور الضرورية، تتوفر لإنقاذ حياة البشر. وقال: "هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل. وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي. نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء. ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر؛ سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات".
وأكد أنه لتحقيق ذلك، "يجب تنفيذ تدابير عاجلة؛ لكن تجري حاليًا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب إجراءات غير مسبوقة".
، الصحة العالمية: هدفنا تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022 ،
المصدر : الخليج 365
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