محمد بن مسعود - الدمام - قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية بسبب نشاط الرياح دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين لتوخي الحذر نظراً للتقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية. وكان المركز قد نبه على مدار اليوم عدة مناطق من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍ في الرؤية مع احتمالية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ببعض منها. 21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 01:45 PM قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية بسبب نشاط الرياح "الأرصاد" يطالب المواطنين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية "الأرصاد" يطالب المواطنين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين لتوخي الحذر نظراً للتقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية. وكان المركز قد نبه على مدار اليوم عدة مناطق من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍ في الرؤية مع احتمالية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ببعض منها. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد" يطالب المواطنين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" يطالب المواطنين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.