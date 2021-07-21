شكرا لمتابعة خبر عن السعودية للكهرباء: لم تُسجل أي انقطاعات رغم ارتفاع الأحمال بالمشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الشركة السعودية للكهرباء أنها لم تسجل أي انقطاعات رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي في المشاعر المقدسة، مؤكدة على استقرار الخدمة الكهربائية في منى.

وشددت الشركة على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها أداء الشبكة على مدار الساعة، مبينة أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة يوم 10 ذي الحجة في منى، بلغت (123 ميغاوات)، ولا يزال المتخصّصون بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة يراقبون شاشات الأحمال.

وأشارت الشركة إلى أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء، سبيلاً لراحة حجاج بيت الله الحرام.