شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بوابات ذكية على مداخل الجمرات لتنظيم دخول الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قامت وزارة الحج بوضع بوابات ذكية على مداخل منشأة الجمرات لتسهيل دخول وخروج الحجاج، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال أحد قائدي التفويج، عبدالرحمن فهد، أنه تم تخصيص تطبيق "تفويج" الإلكتروني لتنظيم دخول الحجاج بدءًا من المخيمات مرورًا بمنشأة الجمرات، مع تحديد زمن وصول كل فوج، مبينا أن البطاقات الذكية بمثابة بطاقة العبور لكل فوج،

وأضاف قائد التفويج أن كل بوابات الجمرات تحتوي على بوابات إلكترونية، ويتم فتحها عبر البطاقة الذكية الخاصة بقائد فوج الحجاج.