شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: يجب متابعة معلومات الطقس لتلافي أي أخطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه يجب على الجميع للألتزام ومتابعة معلوما الطقس.

وقال المركز : " نظراً للتقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى جريان الأودية وإنعدام الرؤية ندعوا الجميع الحرص على تعليمات الجهات المعنية.

وشدد على متابعة معلومات الطقس لتلافي أي أخطار لاسمح الله وأيضاً الإستفادة من الأجواء الماطرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجازان ونجران.