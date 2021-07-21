شكرا لمتابعة خبر عن مواقف طريفة وغريبة وقعت في الحج أبرزها رحالة يستخدم الإبل وحاج يطلق زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

شهد موسم الحج في العقود الماضية عدد من الأحداث اتسم بعضها بالطرافة والغرابة من قبل حجاج بيت الله الحرام الذين أدوا مناسك الحج في آمان .

وكشف تقرير أبرز ما ذكر في هذا الشأن، وذلك بحسب ما أوردته مجلة "مساء" وبعض الصحف ووسائل الإعلام العربية

رئيس دولة يحلق لمصري

وقعت حادثـة طريفة لرئيس السودان الراحل "عبد الرحمن حسن سوار الذهب" أثناء أدائه مناسك الحج، وتحديدًا عقب رميه جمرة العقبة، حيث طلب من وزير المالية السوداني أن يحلق رأسه، وقام الرئيس بحلق رأس وزير المالية، وفور انتهائه؛ أقبل عليه حاج مصري، وطلب منه أن يحلق شعره، فوافق "الذهب" على ذلك وبعد أن انتهى من الحلاقة أخرج الحاج المصري 10 ريالات وأعطاها لـ"الذهب" كأجرة عمله، لكن الأخير رفض قبولها.

الحج مشيا على الأقدام

قام رجل من البوسنة، يدعى "مسند حاجيتش"، بترك وسائل المواصلات الحديثة، وفضل أن يسافر من بلاده إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج مشيًا على الأقدام، وبدأ رحلته في ديسمبر 2011 ووصل إلى المملكة في منتصف أكتوبر 2012.

حاج استعاد حاستي السمع والنطق

ذهب رجل صومالي ، لأداء فريضة الحج في إحدى السنين وشرب من زمزم بنية الشفاء، وبعد أن انتهى من الطواف والسعي، سمع صوت المؤذن يرفع أذان الفجر، واكتشف أن حاستي السمع والنطق عادتا إليه مرة أخرى، وفقا لصحيفة "حضر موت اليمنية"

اللهم اجعلها عن أختي "حصة"

قال حاج كبير بالسن أن أخته وكّلته بالرمي عنها، وعند الرجم كان يردد :"اللهم اجعلها عن أختي حصة"، وكان خلفه حجاج من دولة آسيوية سمعوا ما قال، فقام هؤلاء الحجاج أثناء الرجم بترديد "حصة حصة".

سأخرب بيت الشيطان

شهد موسم حج 2015 ، موقف طريف لشخص يصلي عكس اتجاه القبلة، ومشهد آخر لحاج يقوم بجمع الكثير من الحصى، وعندما سئل عما يفعله قال: "والله لأكسر رأس الشيطان هذا وأخربلك بيته".

المطوف الجاهل

وتداولت روايات أخرى عن الحج قبل 50 عاما أن شخصا جاهلا انضم إلى المطوفين فأوكل إليه رئيس المطوّفين تطويف 12 امرأة، وبعد أن انتهى معهن من رمي الجمار، أمرهن بحلق رؤوسهن جميعاً، ونفذت النساء هذا بالفعل وعادت النساء إلى أهلهنّ بدون شعر.

حاج يطلق زوجته وآخر يضربها

قال الداعية الجزائري، الشيخ "علي عية"، في عام 2016 أن بعض الحجاج الجزائريين شعروا بالتعب والحر فتملك الغضب مشاعرهم وجعلهم لا يسيطرون على أنفسهم، وقاموا بتطليق زوجاتهم أثناء وجودهم بمشعر عرفات ومشعر منى، فضلا عن شخص آخر ضـرب زوجته، لكنهم تمكنوا من إصلاح الأمور بين الزوجين.

رحالة يستخدم الإبل في حج 2021

استخدم الرحالة عثمان الشاهين الجمل في رحلة الحج بدلًا من وسائل النقل، و انطلقت رحلته من منطقة أثرية تقع بالقرب من خميس مشيط، واستغرقت رحلته 25 يومًا قطع خلالها نحو 675 كم.