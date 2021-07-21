شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق بمشعر منى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تدفق الحجاج، صباح اليوم الأربعاء على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، في أول أيام التشريق وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وأعرب عدد من الحجاج عن سعادتهم بسهولة التنقل مثمنين جهود الداخلية ووزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية، وفقًا لقناة " الإخبارية ".

وكان الحجاج قد عادوا إلى مخيماتهم في مشعر منى بعد أن أتموا طواف الإفاضة، والسعي في الحرم المكي إثر رميهم جمرة العقبة الكبرى أمس في أول أيام عيد الأضحى، بعد أن قضوا ليلتهم في مزدلفة لجمع الجمرات.