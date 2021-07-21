شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مراسل يبكي في لحظة إيمانية خلال تغطية موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوسف الحميد (صدى):

ظهر مراسل قناة "الإخبارية" متأثرًا وباكيًا خلال تغطيته لشعائر موسم حج هذا العام خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال "المراسل" خلال تغطيته لموسم الحج باكيًا: "أفتخر بكل شخص يعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام حيث يجدون الراحة والاطمئنان بهذه الأماكن وأتمنى أن أكون معهم".

ونشر الكاتب الصحفي "يوسف الحميد" مقطع الفيديو، وعلق عليه قائلاً: "الزميل والصديق خالد الربعي من وسط جموع الحجاج تفيض مشاعِره وتدمعُ عيناه في لحظات إيمانية عميقة في أطهر بقاع الأرض".