اخبار السعوديه

بالفيديو.. مراسل يبكي في لحظة إيمانية خلال تغطية موسم الحج

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مراسل يبكي في لحظة إيمانية خلال تغطية موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوسف الحميد (صدى):

ظهر مراسل قناة "الإخبارية" متأثرًا وباكيًا خلال تغطيته لشعائر موسم حج هذا العام خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال "المراسل" خلال تغطيته لموسم الحج باكيًا: "أفتخر بكل شخص يعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام حيث يجدون الراحة والاطمئنان بهذه الأماكن وأتمنى أن أكون معهم".

ونشر الكاتب الصحفي "يوسف الحميد" مقطع الفيديو، وعلق عليه قائلاً: "الزميل والصديق خالد الربعي من وسط جموع الحجاج تفيض مشاعِره وتدمعُ عيناه في لحظات إيمانية عميقة في أطهر بقاع الأرض".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا