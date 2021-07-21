حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

الرياض - محمد عبدالله - عاد الحجاج إلى مخيماتهم في مشعر منى بعد أن أتموا طواف الإفاضة والسعي في الحرم المكي، إثر رميهم الجمرات، وسيستكمل الحجاج رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق التي تبدأ، اليوم الأربعاء، الحادي عشر من ذي الحجة.

وأدت وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، أمس الثلاثاء، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة، وفقًا للعربية.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح، كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حاتم مؤمنة: «نعمل على تحسين البنية التحتية في المشاعر، تمهيداً لتنفيذ البدائل المقترحة للخيام، ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة في المستقبل، ونحن في خططنا نعمل ما يوفر سبل الراحة للحجاج».

وكشف حاتم أن العام القادم 2022 سيشهد الحج جزءا من الخيام الجيدة في منى، بحكم أن مساحة منى كبيرة، وسيكون التنفيذ على مراحل، وفي حال التمكين والتمويل سيتم العمل بشكل متسارع.

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