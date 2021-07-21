تدشين المدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

تضم المدينة ميادين ومرافق تعليمية متعددة، تم تجهيزها بأحدث الأنظمة الذكية والتجهيزات الأمنية والوسائل التقنية، بما يتناسب مع متطلبات المستويات التدريبية كافة على مختلف المهام الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة خلال مواسم الحج والعمرة.
وأوضح مدير الأمن العام، الفريق أول خالد الحربي، في كلمة له خلال التدشين، أن المدينة ستسهم في التطوير المستمر لمهارات قوات الأمن وقدراتها، بما يمكنها من تنفيذ مهامها في خدمة ضيوف الرحمن، من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
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