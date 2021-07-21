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شكرا لقرائتكم غبار وأمطار وبرد وسيول تشهدها منطقة جازان اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21
ووفقاً للمركز فإن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
غبار وأمطار وبرد وسيول تشهدها منطقة جازان اليوم
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة وأتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول.
تستمر الحالة حتى الـ 7 مساء
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش, وأحد المسارحة, والحرث, والدائر, والدرب, والريث, والطوال, والعارضة, والعيدابي، وبيش, وصامطة, وصبيا, وضمد , وفيفا , وهروب ، وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .
ووفقاً للمركز فإن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
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