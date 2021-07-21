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تراجع أسعار النفط بعد زيادة غير متوقعة في المخزون الأمريكي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

تراجع أسعار النفط بعد زيادة غير متوقعة في المخزون الأمريكي

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، تراجعًا طفيفًا بعد أن أظهر تقرير صناعي زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي، مما زاد المخاوف من عودة ظهور إصابات مما قد يضعف الطلب على الوقود.

عقود خام برنت:

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا، أو 0.68%، إلى 68.88 دولار للبرميل الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش، متخلية عن مكاسب يوم الثلاثاء بنسبة 1.1%، كنا انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا، أو 0.7%، إلى 66.70 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها دولارًا يوم الثلاثاء.

مخزون الخام الأمريكي:

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 806 آلاف برميل للأسبوع المنتهي في 16 يوليو، وفقًا لمصدرين بالسوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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