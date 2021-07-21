، بلا أي إصابات كورونا.. تعرّف على إجراءات تفويج الحجاج بين المشاعر ،

محمد بن مسعود - الدمام - حافلات وفق خطط مجهزة مسبقًا تُقل كل منها 20 حاجًّا فقط

‬ ساهمت الجهود التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام من فيروس كورونا، في عدم تسجيل أي إصابة ولله الحمد في المرحلتين الأولى والثانية من أداء مناسك الحج.

وتَضمنت بعضُ إجراءات تفويج الحجاج بين المشاعر المقدسة، جدولة انطلاق حافلات الحجاج بشكل محدد وفقًا لخطة تم إعدادها مسبقًا لنقل حجاج كل حملة، كما اشترطت الإجراءات أن تنقل كل حافلة 20 حاجًّا فقط، بجانب السائق.

وتعتبر كل حافلة وحدة مستقلة معها مشرف مختص، بالإضافة لعدم السماح بركوب الحافلات لغير المرخص لهم، وشملت الإجراءات معرفة المخالطين حال ظهور أي إصابة، ورصدهم بتقنية عالية للحفاظ على سلامة باقي الحجاج، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تضمن للحجاج سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا، وتسهل لهم أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل حتى يوم أمس أي حالات مصابة بفيروس كورونا أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة، كما لم تسجل أي وفيات بين حجاج بيت الله الحرام.