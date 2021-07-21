، اليوم.. أول أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى ،

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استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.
ويرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة، انسيابية حركة الحجيج في جسر الجمرات يوم أمس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المكثفة؛ لضمان أداء الحجاج لشعيرة رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة.
وفوج الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات بأدواره المتعددة لرمي الجمار وفق الإجراءات الاحترازية؛ إذ فوجوا على طبقات الجسر تباعًا لرمي الجمرات وخطط التفويج المعدة لذلك.
وينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بأجواء إيمانية وسكينة وأمان يحيطهم جميع ما يحتاجونه من خدمات مثل المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة، إضافة إلى مراكز الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 12:15 PM
يرمي ضيوف الرحمن فيه الجمرات الثلاث مستبشرين شاكريناليوم.. أول أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى
استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.
ويرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة، انسيابية حركة الحجيج في جسر الجمرات يوم أمس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المكثفة؛ لضمان أداء الحجاج لشعيرة رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة.
وفوج الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات بأدواره المتعددة لرمي الجمار وفق الإجراءات الاحترازية؛ إذ فوجوا على طبقات الجسر تباعًا لرمي الجمرات وخطط التفويج المعدة لذلك.
وينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بأجواء إيمانية وسكينة وأمان يحيطهم جميع ما يحتاجونه من خدمات مثل المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة، إضافة إلى مراكز الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي.
، اليوم.. أول أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى ،
المصدر : الخليج 365
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