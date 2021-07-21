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غبار وأمطار وسيول على جازان حتى السابعة مساءً

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة وأتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش, وأحد المسارحة, والحرث, والدائر, والدرب, والريث, والطوال, والعارضة, والعيدابي، وبيش, وصامطة, وصبيا, وضمد , وفيفا , وهروب ، وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .

ووفقاً للمركز فإن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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