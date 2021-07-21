العثور على مفقود شفا الطائف متوفى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

متابعات الخليج 365 - الطائف

عثرت الجهات المختصة، بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، على مفقود شفا الطائف عبدالعزيز التويجري متوفى في أحد شعاب أودية الشفا بمحافظة الطائف، بعد بحث دام 5 أيام.

وأنهت الجهات المختصة بمحافظة الطائف، بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، مهام البحث عن مفقود الشفا “عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري”، البالغ من العمر 75 عامًا، بعد العثور عليه متوفى وفاةً طبيعية بالقُرب من أحد المنتجعات في منطقة الشفا السياحية.

فقدان متابعات الخليج 365 التويجري:

وكان التويجري قد غادر صباح يوم السبت الماضي مقر الإقامة في الشفا بالطائف، قبل خمسة أيام وعُثر عليه اليوم متوفى، رحمه الله.

يأتي ذلك فيما قدمت الجهات المختصة وجمعية ساعد للبحث والإنقاذ تعازيها لأسرة الفقيد وذويه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهمهم الصبر والسلوان.

شارك الخبر