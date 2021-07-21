الارشيف / اخبار السعوديه

مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-21

مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع

متابعات الخليج 365 - واس

 

لا تكاد تخلو المشاعر المقدسة في مكة المكرمة من موضع مقدس ومكان له سابقة تاريخية , ومن ذلك مسجد الخيف في مشعر منى؛ إذ يسمى مسجد الأنبياء حيث صلى فيه الرسول – صلى الله عليه وسلم – والأنبياء من قبله.

مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع - متابعات الخليج 365

خطبة النبي في حجة الوداع

واكتسب المسجد أهمية عندما خطب فيه الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم في حجة الوداع عندما كان في منى.

مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع - متابعات الخليج 365

من مساجد المشاعر المقدسة

ومسجد الخيف من مساجد المشاعر المقدسة، وهو يقع بحسب ما أفاد به مدير مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فواز الدهاس، على سفح جبل الصابح بمنى، وهو قريب من الجمرات، والخيف في اللغة هو ما انحدر من الجبل وارتفع عن الوادي.

مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع - متابعات الخليج 365 مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا