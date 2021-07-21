السعودية | توزيع 60 ألف مظلة على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام

شكرا لقرائتكم توزيع 60 ألف مظلة على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 60 ألف مظلة اليوم الأربعاء على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام، ضمن مبادرة "هديتي مظلتي".

وتهدف هذه المبادرة إلى حماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم طواف الإفاضة، وإلى حماية العاملين من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة خلال خدمتهم، بالإضافلة لحماية رجال الأمن والصحة والمتطوعين سواء داخل المسجد الحرام أو في ساحاته.

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حاج يحتمي من الشمس بالمظلة

وأفاد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي مدخلي بأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو حماية الحجاج والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، لتفادي إصابتهم بالإعياء والتعب أو ارتفاع درجات حرارة أجسادهم، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وتأتي هذه المبادرة "حرصاً من الرئاسة على سلامة الحجاج خلال أدائهم طواف الإفاضة والعاملين في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم".