، دبلوماسي يمني من مشعر منى: هدف الحوثي هو تدمير مقدرات الشعب اليمني ،

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أشاد الدبلوماسي اليمني محمد طه العواضي، من مقر إقامته في مشعر منى بالخدمات التي قدّمتها المملكة في سبيل إنجاح موسم هذا العام الاستثنائي برغم جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الإجراءات المصاحبة للحج تفوق الوصف من تنظيم وضيافة ونحوها.
وتفصيلاً؛ قال " العواضي " لـ" الخليج 365 " : كتب الله لي أنا وزوجتي أن نؤدي فريضة الحج لهذا العام، ونحن مقيمان في المملكة منذ اندلاع الحرب في اليمن وننعم بالخير - بفضل الله - ثم للمملكة التي آوتنا وكانت الملاذ الأمن لكل يمني خرج من وطنه بسبب طغيان مليشيا الحوثي الذي اتضح بأن سياستهم هي تدمير كل مقدرات الشعب اليمني.
وأضاف العواضي: كان آخر مغادرتي لليمن هو في يوم دخول الحوثيين إلى صنعاء، فلم يكن أمامنا ملاذ سوى المملكة التي آوتنا وانتشلتنا من طغيان الحوثي، سائلاً الله أن يفرج هم الشعب اليمني ويعجّل بهلاك الحوثيين وتعود اليمن إلى ما كانت عليه من ازدهار ونمو.
وعن رحلته الإيمانية يقول : منذ أن أعلنت المملكة عن التقديم للحج كانت الإجراءات ميسرة ومتاحة للكل، وقد كتب الله لي أنا وزوجتي الحج، فالخدمات هنا على أعلى المستويات، وتنظيم الحج والعمرة يفوق الوصف مشيداً بقرار المملكة في اقتصار أعداد الحجاج في ظل ما يشهده العالم من وباء.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 11:53 AM
"العواضي": الإجراءات المصاحبة للحج تفوق الوصف من تنظيم وضيافةدبلوماسي يمني من مشعر منى: هدف الحوثي هو تدمير مقدرات الشعب اليمني
أشاد الدبلوماسي اليمني محمد طه العواضي، من مقر إقامته في مشعر منى بالخدمات التي قدّمتها المملكة في سبيل إنجاح موسم هذا العام الاستثنائي برغم جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الإجراءات المصاحبة للحج تفوق الوصف من تنظيم وضيافة ونحوها.
وتفصيلاً؛ قال " العواضي " لـ" الخليج 365 " : كتب الله لي أنا وزوجتي أن نؤدي فريضة الحج لهذا العام، ونحن مقيمان في المملكة منذ اندلاع الحرب في اليمن وننعم بالخير - بفضل الله - ثم للمملكة التي آوتنا وكانت الملاذ الأمن لكل يمني خرج من وطنه بسبب طغيان مليشيا الحوثي الذي اتضح بأن سياستهم هي تدمير كل مقدرات الشعب اليمني.
وأضاف العواضي: كان آخر مغادرتي لليمن هو في يوم دخول الحوثيين إلى صنعاء، فلم يكن أمامنا ملاذ سوى المملكة التي آوتنا وانتشلتنا من طغيان الحوثي، سائلاً الله أن يفرج هم الشعب اليمني ويعجّل بهلاك الحوثيين وتعود اليمن إلى ما كانت عليه من ازدهار ونمو.
وعن رحلته الإيمانية يقول : منذ أن أعلنت المملكة عن التقديم للحج كانت الإجراءات ميسرة ومتاحة للكل، وقد كتب الله لي أنا وزوجتي الحج، فالخدمات هنا على أعلى المستويات، وتنظيم الحج والعمرة يفوق الوصف مشيداً بقرار المملكة في اقتصار أعداد الحجاج في ظل ما يشهده العالم من وباء.
، دبلوماسي يمني من مشعر منى: هدف الحوثي هو تدمير مقدرات الشعب اليمني ،
المصدر : الخليج 365
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