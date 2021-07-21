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رصدت عدسة "الخليج 365" من داخل منشأة الجمرات قبل قليل، توافد عدد من ضيوف الرحمن لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية.
وأظهرت الصور وجود ملصقات التباعد الجسدي أثناء رمي الجمرات، بما يحقق سلامة الحجيج أثناء الرمي؛ وفقًا للبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.
وأخذت "الخليج 365" انطباع عدد من الحجاج أثناء رميهم الجمرات الثلاث؛ لافتين إلى أن دقة التنظيم واتباع إرشادات الوقاية من الفيروس، كانت السمة الأبرز خلال موسم هذا العام الاستثنائي؛ بالإضافة إلى حرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 11:50 AM
قالوا: الدقة واتباع إرشادات الوقاية من كورونا كانت السمة الأبرز خلال موسم هذا العاممن الجمرات.. حجاج يعبّرون عن مشاعرهم وما شاهدوه من خدمات: تنظيم ووقاية
رصدت عدسة "الخليج 365" من داخل منشأة الجمرات قبل قليل، توافد عدد من ضيوف الرحمن لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية.
وأظهرت الصور وجود ملصقات التباعد الجسدي أثناء رمي الجمرات، بما يحقق سلامة الحجيج أثناء الرمي؛ وفقًا للبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.
وأخذت "الخليج 365" انطباع عدد من الحجاج أثناء رميهم الجمرات الثلاث؛ لافتين إلى أن دقة التنظيم واتباع إرشادات الوقاية من الفيروس، كانت السمة الأبرز خلال موسم هذا العام الاستثنائي؛ بالإضافة إلى حرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم.
، من الجمرات.. حجاج يعبّرون عن مشاعرهم وما شاهدوه من خدمات: تنظيم ووقاية ،
المصدر : الخليج 365
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