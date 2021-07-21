محمد بن مسعود - الدمام - قال: لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة التي أطاحت باقتصاديات دول العالم الكبرى أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني أن جائحة كورونا كشفت عن أهمية التضامن والعمل الاقتصادي العربي الموحد لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة التي أطاحت باقتصاديات دول العالم الكبرى.

وقال "الني"، في تصريح نشر بالقاهرة اليوم، إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لديه خطة خمسية لتطوير العمل الاقتصادي العربي في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية، لافتاً إلى التطوير الذي تشهده الدول العربية في مجال التشريعات التي تعمل على تشجيع الاستثمارات بين الدول العربية وبعضها البعض.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية دعم المجلس للدول العربية، مبيناً أن أداء الاقتصاديات العربية تطور في الفترات الأخيرة وذلك في ظل قيادات الدول العربية الرشيدة التي ساعدت على تقليل تداعيات الأزمة على الاقتصاد العربي.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 11:26 AM قال: لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة التي أطاحت باقتصاديات دول العالم الكبرى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: خطة خمسية لزيادة التعاون العربي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: خطة خمسية لزيادة التعاون العربي أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني أن جائحة كورونا كشفت عن أهمية التضامن والعمل الاقتصادي العربي الموحد لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة التي أطاحت باقتصاديات دول العالم الكبرى.

وقال "الني"، في تصريح نشر بالقاهرة اليوم، إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لديه خطة خمسية لتطوير العمل الاقتصادي العربي في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية، لافتاً إلى التطوير الذي تشهده الدول العربية في مجال التشريعات التي تعمل على تشجيع الاستثمارات بين الدول العربية وبعضها البعض.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية دعم المجلس للدول العربية، مبيناً أن أداء الاقتصاديات العربية تطور في الفترات الأخيرة وذلك في ظل قيادات الدول العربية الرشيدة التي ساعدت على تقليل تداعيات الأزمة على الاقتصاد العربي. الكلمات المفتاحية

، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: خطة خمسية لزيادة التعاون العربي ،

المصدر : الخليج 365

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