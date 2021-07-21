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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومه، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ٨ مساءً.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 11:27 AM
الأرصاد : تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيولحالة أمطار غزيرة على عسير تستمر لـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومه، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ٨ مساءً.
، حالة أمطار غزيرة على عسير تستمر لـ8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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