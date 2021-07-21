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حالة أمطار غزيرة على عسير تستمر لـ8 مساءً

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محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد : تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومه، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ٨ مساءً.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 11:27 AM

الأرصاد : تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول

حالة أمطار غزيرة على عسير تستمر لـ8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومه، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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