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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متفاوتة الغزارة وأتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش, وأحد المسارحة, والحرث, والدائر, والدرب, والريث, والطوال, والعارضة, والعيدابي، وبيش, وصامطة, وصبيا, وضمد , وفيفا , وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
ووفقاً للمركز فإن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 11:12 AM
تنبيه الأرصاد: مع شبه انعدام في الرؤيةأجواء جازان اليوم.. غبار وأمطار وبرد
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متفاوتة الغزارة وأتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش, وأحد المسارحة, والحرث, والدائر, والدرب, والريث, والطوال, والعارضة, والعيدابي، وبيش, وصامطة, وصبيا, وضمد , وفيفا , وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
ووفقاً للمركز فإن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
، أجواء جازان اليوم.. غبار وأمطار وبرد ،
المصدر : الخليج 365
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