شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تخطط لإطلاق مشروع «مخالفات نظام التجارة الإلكترونية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة التجارة التعاقد مع شركة متخصصة، لتنفيذ مشروع «نظام مخالفات نظام التجارة الإلكترونية».

ويأتي ذلك لتطوير وتشغيل أداة خاصة بعمليات الرصد، والتوثيق والحفظ لكافة الإعلانات الترويجية للمؤثرين، وتخطيط وإدارة وتنفيذ، حملات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الأهداف المطلوبة، وفقًا لـ "الوطن ".

ويهدف المشروع إلى توفير فريق عمل متخصص، للقيام بأعمال الرصد المتعلقة بالإعلانات الترويجية، للمؤثرين على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى رفع التقارير بشكل يومي وأسبوعي وشهري، لضباط الاتصال بالوزارة بهدف حفظ حقوق المستهلكين وإيقاع العقوبات على المخالفين.