شكرا لمتابعة خبر عن تنبيهات بسحب رعدية ورياح نشطة وأمطار على عدد من المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجازان ونجران.

وأوضح النظام أن شرورة في منطقة نجران وجازان وفرسان بمنطقة جازان، وميسان وأضم والطائف بمنطقة مكة المكرمة سيشهدوا رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

وأضاف النظام أن أجزاء من منطقة نجران وهي بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة، تشهد أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية تسبب تدني في الرؤية حتى الثامنة صباحا

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحواً على مكة المكرمة وغائماً جزئياً على المشاعر المقدسة.