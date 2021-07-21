الأمير خالد بن سلمان يهنئ القيادة والسعوديين وعموم المسلمين بالعيد

الرياض - محمد عبدالله - هنأ الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وعموم المسلمين والسعوديين وجنود المملكة الأبطال، وذوي الشهداء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الأمير خالد بن سلمان: أتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، ولعموم المسلمين وأبناء وطننا الغالي، وإلى جنودنا الأبطال، ولذوي الشهداء، كما اسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يديم على وطننا الشامخ أمانه ونمائه.