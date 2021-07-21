«النيابة العامة» تجدِّد التذكير بحظر التجمعات: عقوبات تنتظر 4 فئات

الرياض - محمد عبدالله - نبهت النيابة العامة بحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المقرَّرة بشأن التجمعات للحد من تفشي جائحة كورونا، وقالت، إن العقوبات تشمل: «المسؤول عن التجمع وصاحب المُنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها» وفق حساب النيابة العامة الرسمي بموقع «تويتر».

واستكملت النيابة العامة، يحظر حضور أي من تجمعات أو الدعوة لها أو المشاركة في التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المسموح بها من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، وكذلك التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد.

كما يحظر حضور أي من تجمعات أو الدعوة لها أو المشاركة في التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والخفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص، وكذلك أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم يتكون من 5 أشخاص مأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

واختتمت، أنه حال تكرار هذه الأفعال للمرة الثانية تتم الإحالة إلى النيابة العامة للنظر في سجنه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.