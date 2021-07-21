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الوزير عادل الجبير يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى

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الرياض - محمد عبدالله - هنأ عادل الجبير (وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء)، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي، الأمير (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الوزير عادل الجبير: بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهما الله، وأسأل المولى، عز وجل، أن يعيده علينا باليمن والمسرات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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