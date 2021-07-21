الوزير عادل الجبير يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى

الرياض - محمد عبدالله - هنأ عادل الجبير (وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء)، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الوزير عادل الجبير: بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهما الله، وأسأل المولى، عز وجل، أن يعيده علينا باليمن والمسرات.