شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية لتفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه تم التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الثانية للتفويج ليوم الحادي عشر من ذي الحجه بعد نجاح المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بصحن المطاف .

لافتاً إلى استعداد أكثر من 500 موظف وموظفه لاستقبال الحجاج منذ صباح اليوم العاشر من ذي الحجه لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع ( نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه – نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام ، لأداء طواف الإفاضة، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم ، وذلك على مرحلتين لليوم العاشر والحادي عشر من ذي الحجه .

مؤكداً أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج ، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعادة الدكتور سعد بن محمد المحيميد وإشراف سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري لتقديم أرقي الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة ( 2030)