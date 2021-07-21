شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الحجاج لرمي الجمرات مع إجراءات وقائية عالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الجهات الأمنية تقدم كافة الخدمات والتعاون مع الحجيج لتسهيل آداء المناسك

بدأ حجاج بيت الله الحرام، التوافد لرمي الجمرات، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.

وتم تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم، خلال رمي الجمرات.

وأدى ضيوف الرحمن مناسكهم وسط نجاح للخطط التي وضعتها القطاعات المعنية بالحج لنقل الحجاج بين المشاعر بأمن ويسر، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وتقوم الجهات الأمنية بتقديم كافة الخدمات والتعاون مع الحجيج لتسهيل آداء المناسك.