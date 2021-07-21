، "معقل الكوارث".. المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو تنطلق من فوكوشيما ،

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قبل يومين على افتتاحها رسمياً، انطلقت المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء، بمباريات السوفتبول في فوكوشيما التي تعرضت لزلزال وكارثة نووية عام 2011.
وفازت اليابان بنتيجة ساحقة على أستراليا 8-1 في أولى المسابقات الرياضية، للألعاب المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، أمام مدرجات خالية بسبب حظر الجماهير في ظل حالة طوارئ صحية مفروضة في البلاد.
وأراد المنظمون إطلاق المنافسات من المنطقة التي تعرضت لكارثة نووية في مارس 2011، بعد زلزال مدمر بقوة 9 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي وتسونامي هائل أدى إلى انصهار نووي وتلويث المناطق المجاورة بالإشعاع، مما جعل بعض البلدات غير صالحة للسكن لسنوات وشرد عشرات الآلاف من السكان.
وبحسب سكاي نيوز عربية تقام الألعاب في فقاعة صحية محكمة، حيث يتم إخضاع اللاعبين لفحوص "كوفيد 19" يومياً، مع اعتماد مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بحال تواجدهم خارج المنافسات أو التمارين أو تناول الطعام أو النوم.
"معقل الكوارث".. المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو تنطلق من فوكوشيماصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-21
قبل يومين على افتتاحها رسمياً، انطلقت المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء، بمباريات السوفتبول في فوكوشيما التي تعرضت لزلزال وكارثة نووية عام 2011.
وفازت اليابان بنتيجة ساحقة على أستراليا 8-1 في أولى المسابقات الرياضية، للألعاب المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، أمام مدرجات خالية بسبب حظر الجماهير في ظل حالة طوارئ صحية مفروضة في البلاد.
وأراد المنظمون إطلاق المنافسات من المنطقة التي تعرضت لكارثة نووية في مارس 2011، بعد زلزال مدمر بقوة 9 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي وتسونامي هائل أدى إلى انصهار نووي وتلويث المناطق المجاورة بالإشعاع، مما جعل بعض البلدات غير صالحة للسكن لسنوات وشرد عشرات الآلاف من السكان.
وبحسب سكاي نيوز عربية تقام الألعاب في فقاعة صحية محكمة، حيث يتم إخضاع اللاعبين لفحوص "كوفيد 19" يومياً، مع اعتماد مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بحال تواجدهم خارج المنافسات أو التمارين أو تناول الطعام أو النوم.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
08:52 AM
أمام مدرجات خالية بسبب حظر الجماهير في ظل طوارئ صحية خوفاً من كورونا
قبل يومين على افتتاحها رسمياً، انطلقت المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء، بمباريات السوفتبول في فوكوشيما التي تعرضت لزلزال وكارثة نووية عام 2011.
وفازت اليابان بنتيجة ساحقة على أستراليا 8-1 في أولى المسابقات الرياضية، للألعاب المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، أمام مدرجات خالية بسبب حظر الجماهير في ظل حالة طوارئ صحية مفروضة في البلاد.
وأراد المنظمون إطلاق المنافسات من المنطقة التي تعرضت لكارثة نووية في مارس 2011، بعد زلزال مدمر بقوة 9 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي وتسونامي هائل أدى إلى انصهار نووي وتلويث المناطق المجاورة بالإشعاع، مما جعل بعض البلدات غير صالحة للسكن لسنوات وشرد عشرات الآلاف من السكان.
وبحسب سكاي نيوز عربية تقام الألعاب في فقاعة صحية محكمة، حيث يتم إخضاع اللاعبين لفحوص "كوفيد 19" يومياً، مع اعتماد مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بحال تواجدهم خارج المنافسات أو التمارين أو تناول الطعام أو النوم.
، "معقل الكوارث".. المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو تنطلق من فوكوشيما ،
المصدر : الخليج 365
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