، والينسكي: متحور "دلتا" مسؤول عن 83% من إصابات كورونا في أمريكا ،

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أكدت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) روشيل والينسكي أن 83% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة حالياً، مصابون بالنسخة المتحورة "دلتا".
وقالت والينسكي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في الولايات، بالأخص في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة، مؤكدةً أن الزيادة الهائلة في الإصابات التي ارتفعت من 50 % في 3 يوليو، أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروسات.
وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى ارتفاع وفيات كوفيد-19 بنسبة 48 % تقريباً منذ الأسبوع الماضي، إلى ما متوسطه حوالي 239 حالة يومياً.
والينسكي: متحور "دلتا" مسؤول عن 83% من إصابات كورونا في أمريكاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-21
أكدت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) روشيل والينسكي أن 83% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة حالياً، مصابون بالنسخة المتحورة "دلتا".
وقالت والينسكي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في الولايات، بالأخص في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة، مؤكدةً أن الزيادة الهائلة في الإصابات التي ارتفعت من 50 % في 3 يوليو، أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروسات.
وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى ارتفاع وفيات كوفيد-19 بنسبة 48 % تقريباً منذ الأسبوع الماضي، إلى ما متوسطه حوالي 239 حالة يومياً.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
08:43 AM
أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة
أكدت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) روشيل والينسكي أن 83% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة حالياً، مصابون بالنسخة المتحورة "دلتا".
وقالت والينسكي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في الولايات، بالأخص في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة، مؤكدةً أن الزيادة الهائلة في الإصابات التي ارتفعت من 50 % في 3 يوليو، أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروسات.
وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى ارتفاع وفيات كوفيد-19 بنسبة 48 % تقريباً منذ الأسبوع الماضي، إلى ما متوسطه حوالي 239 حالة يومياً.
، والينسكي: متحور "دلتا" مسؤول عن 83% من إصابات كورونا في أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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