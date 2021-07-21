محمد بن مسعود - الدمام - وسط انسيابية وسهولة في الحركة وأريحية لأداء الفريضة بجهود متكاملة من كل الجهات تدفق ضيوف الرحمن من السادسة صباح اليوم الأربعاء على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية وتنظيم عالي الدقة. والتقت قناة "الإخبارية" بعدد من حجاج بيت الله الحرام الذين عبّروا عن سعادتهم بسهولة التنقل وانسيابية الحركة، مثمنين جهود الداخلية ووزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية؛ لافتين إلى أن الأريحية التي شاهدوها هذا العام خلال أداء فريضة الحج، نتيجة جهود عظيمة. — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) فيديو | مراسل #الإخبارية: وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية حجاج البيت الحرام يرمون الجمرات الثلاث#برنامج_اليوم#بسلام_آمنين pic.twitter.com/N40jFqNB8c — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 21, 2021 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) 21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 09:54 AM وسط انسيابية وسهولة في الحركة وأريحية لأداء الفريضة بجهود متكاملة من كل الجهات ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية تدفق ضيوف الرحمن من السادسة صباح اليوم الأربعاء على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية وتنظيم عالي الدقة. والتقت قناة "الإخبارية" بعدد من حجاج بيت الله الحرام الذين عبّروا عن سعادتهم بسهولة التنقل وانسيابية الحركة، مثمنين جهود الداخلية ووزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية؛ لافتين إلى أن الأريحية التي شاهدوها هذا العام خلال أداء فريضة الحج، نتيجة جهود عظيمة. — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) فيديو | مراسل #الإخبارية: وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية حجاج البيت الحرام يرمون الجمرات الثلاث#برنامج_اليوم#بسلام_آمنين pic.twitter.com/N40jFqNB8c — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 21, 2021 الكلمات المفتاحية — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) ، ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية ،

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