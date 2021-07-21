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ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية

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محمد بن مسعود - الدمام - وسط انسيابية وسهولة في الحركة وأريحية لأداء الفريضة بجهود متكاملة من كل الجهات

تدفق ضيوف الرحمن من السادسة صباح اليوم الأربعاء على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية وتنظيم عالي الدقة.

والتقت قناة "الإخبارية" بعدد من حجاج بيت الله الحرام الذين عبّروا عن سعادتهم بسهولة التنقل وانسيابية الحركة، مثمنين جهود الداخلية ووزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية؛ لافتين إلى أن الأريحية التي شاهدوها هذا العام خلال أداء فريضة الحج، نتيجة جهود عظيمة.

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy)

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 09:54 AM

وسط انسيابية وسهولة في الحركة وأريحية لأداء الفريضة بجهود متكاملة من كل الجهات

ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تدفق ضيوف الرحمن من السادسة صباح اليوم الأربعاء على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية وتنظيم عالي الدقة.

والتقت قناة "الإخبارية" بعدد من حجاج بيت الله الحرام الذين عبّروا عن سعادتهم بسهولة التنقل وانسيابية الحركة، مثمنين جهود الداخلية ووزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية؛ لافتين إلى أن الأريحية التي شاهدوها هذا العام خلال أداء فريضة الحج، نتيجة جهود عظيمة.

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy)
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، ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية ،
المصدر : الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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