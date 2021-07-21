، طقس صحو بمكة المكرمة وغائم جزئيًّا بالمشاعر المقدسة ،

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تَوقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة وغائمًا جزئيًّا على المشاعر المقدسة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 31 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12- 32كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر؛ فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 30، ومزدلفة 31.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 09:09 AM
"الوطني للأرصاد": درجة الحرارة في منى 30 ومزدلفة 31طقس صحو بمكة المكرمة وغائم جزئيًّا بالمشاعر المقدسة
تَوقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة وغائمًا جزئيًّا على المشاعر المقدسة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 31 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12- 32كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر؛ فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 30، ومزدلفة 31.
، طقس صحو بمكة المكرمة وغائم جزئيًّا بالمشاعر المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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