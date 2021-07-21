، عبدالعزيز بن سلمان: القيادة وجهت ببذل أقصى الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن ،

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تفقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، اليوم خدمات الكهرباء المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، اطلعا على سير الأعمال خلال زيارة لمقر الشركة السعودية للكهرباء في مشعر منى، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي المكلف للشركة المهندس خالد القنون.
وأكد وزير الطاقة، أن خدمة الحجيج هي شرف لا يضاهيه شرف، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – تنص على بذل أقصى الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن في هذه البقاع المباركة.
وبين أن الجهات التي تقدم الخدمات في الحج يجب أن تكون مطلعة ومتابعة لتوفير جميع الإمكانيات التي تتيحها الدولة حرصاً منها على تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، مفيداً أن موسم الحج الحالي استثنائي، والعدد محدود، وفرصة للتعرف على بعض القضايا التي كانت تتكرر في السابق وإيجاد الحلول المستدامة لها، موجهاً الشركة بمعالجة الشبكات الداخلية داخل المخيمات التي تعد خارج نطاق مهام الشركة.
من جانبه، أوضح وزير الحج والعمرة أن قطاع الحج هو قطاع تشاركي ليس لوزارة الحج بمفردها، إنما لجميع الوزارات والأجهزة المعنية.
وقال "إننا نطمح دائماً إلى الأفضل، وسنجتمع مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بعد الحج لتدارك أي ثغرات أو أخطاء، وحلها بشكل جذري لتقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن".
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 08:23 AM
تفقد ووزير الحج العمرة الخدمات الكهربائية في المشاعر المقدسة واطلعا على سير الأعمالعبدالعزيز بن سلمان: القيادة وجهت ببذل أقصى الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن
تفقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، اليوم خدمات الكهرباء المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، اطلعا على سير الأعمال خلال زيارة لمقر الشركة السعودية للكهرباء في مشعر منى، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي المكلف للشركة المهندس خالد القنون.
وأكد وزير الطاقة، أن خدمة الحجيج هي شرف لا يضاهيه شرف، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – تنص على بذل أقصى الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن في هذه البقاع المباركة.
وبين أن الجهات التي تقدم الخدمات في الحج يجب أن تكون مطلعة ومتابعة لتوفير جميع الإمكانيات التي تتيحها الدولة حرصاً منها على تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، مفيداً أن موسم الحج الحالي استثنائي، والعدد محدود، وفرصة للتعرف على بعض القضايا التي كانت تتكرر في السابق وإيجاد الحلول المستدامة لها، موجهاً الشركة بمعالجة الشبكات الداخلية داخل المخيمات التي تعد خارج نطاق مهام الشركة.
من جانبه، أوضح وزير الحج والعمرة أن قطاع الحج هو قطاع تشاركي ليس لوزارة الحج بمفردها، إنما لجميع الوزارات والأجهزة المعنية.
وقال "إننا نطمح دائماً إلى الأفضل، وسنجتمع مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بعد الحج لتدارك أي ثغرات أو أخطاء، وحلها بشكل جذري لتقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن".
، عبدالعزيز بن سلمان: القيادة وجهت ببذل أقصى الجهود للتيسير على ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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