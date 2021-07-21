- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (8) مركبات داخل الأحياء، وبيعها بعد تجزئتها، وتم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 08:21 AM
5 جناة ارتكبوا 8 سرقات داخل الأحياء بنفس السلوك الإجراميباعوها بعد تجزئتها.. لصوص السيارات في قبضة شرطة مكة
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (8) مركبات داخل الأحياء، وبيعها بعد تجزئتها، وتم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
، باعوها بعد تجزئتها.. لصوص السيارات في قبضة شرطة مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر باعوها بعد تجزئتها.. لصوص السيارات في قبضة شرطة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.