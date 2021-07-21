محمد بن مسعود - الدمام - 5 جناة ارتكبوا 8 سرقات داخل الأحياء بنفس السلوك الإجرامي أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (8) مركبات داخل الأحياء، وبيعها بعد تجزئتها، وتم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 08:21 AM 5 جناة ارتكبوا 8 سرقات داخل الأحياء بنفس السلوك الإجرامي باعوها بعد تجزئتها.. لصوص السيارات في قبضة شرطة مكة باعوها بعد تجزئتها.. لصوص السيارات في قبضة شرطة مكة أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (8) مركبات داخل الأحياء، وبيعها بعد تجزئتها، وتم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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